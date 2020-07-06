Форвард сборной Украины Яремчук травмировался спустя пять минут игры

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук получил травму в первом же матче после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает hln.be.

По информации бельгийских СМИ, в товарищеском поединке с Беерсхотом украинец провел на поле всего пять минут во втором тайме и получил повреждение. Форварда сходу заменили. Отмечается, что повреждение Яремчука несерьезное и он быстро восстановится.

Примечательно, что из-за травмы украинца Буйволы остался в меньшинстве (у команды попросту не было замен, - прим. ред.). Более того, в концовке встречи из-за судорог поле покинул еще один игрок Гента и матч был завершен досрочно.

Напомним, за Гент выступают три украинца: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее сообщалось, что Милевский и Хачериди заразились коронавирусом.