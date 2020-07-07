Мбаппе может бесплатно достаться Реалу

Мадридский "Реал" хочет бесплатно подписать Мбаппе.

21-летний французский звездный форвард парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе может через два года продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Испанский клуб разработал новую схему перехода лучшего молодого футболиста планеты, сообщает в Twitter El Chiringuito TV.

Мадридцы намерены бесплатно подписать Мбаппе в 2022 году, когда истечет срок действующего контракта игрока с парижанами. При этом "Реал" предложит Мбаппе подписной бонус в размере 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 20 матчей в чемпионате Франции. В его активе 18 голов и 6 результативных передач.