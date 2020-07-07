Зинченко стал лучшим игроком тура по нескольким показателям

В поединке против "Саутгемптона" украинец запомнился не только своей ошибкой, которая привела к голу. По оценке эффективности игры InStat Index он стал лучшим в составе "горожан", отмечает Zbirna.com.
"По итогам 33-го тура АПЛ украинец оказался на вершине нескольких рейтингов - по числу технико-тактических действий (154), передач (121), передач в штрафную площадку (18), фланговых передач (12) и подборов (16)", - отмечается в сообщении.
Лучшие футболисты 33-го тура АПЛ по числу ТТД:
1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") - 154
2. Жоау Канселу ("Манчестер Сити") - 145
3. Уилфред Ндиди ("Лестер") - 139
4. Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити") - 137
5. Курт Зума ("Челси") - 137.