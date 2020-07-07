Зинченко стал лучшим игроком тура по нескольким показателям

Футбольный защитник сборной Украины и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко возглавил сразу несколько рейтингов по итогам 33-го тура чемпионата Англии.

В поединке против "Саутгемптона" украинец запомнился не только своей ошибкой, которая привела к голу. По оценке эффективности игры InStat Index он стал лучшим в составе "горожан", отмечает Zbirna.com.

"По итогам 33-го тура АПЛ украинец оказался на вершине нескольких рейтингов - по числу технико-тактических действий (154), передач (121), передач в штрафную площадку (18), фланговых передач (12) и подборов (16)", - отмечается в сообщении.

Лучшие футболисты 33-го тура АПЛ по числу ТТД:

1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") - 154

2. Жоау Канселу ("Манчестер Сити") - 145

3. Уилфред Ндиди ("Лестер") - 139

4. Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити") - 137

5. Курт Зума ("Челси") - 137.