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За победу в финале Кубка Украины Ворскла получит миллион

За победу в финале Кубка Украины Ворскла получит миллион
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф
8 июля в Харькове будет разыгран последний трофей этого сезона.

Динамо и Ворскла поборются за Кубок Украины. Несмотря на то, что киевляне являются более титулованными, мотивация полтавчан в этой игре очень солидная. Parimatch выделит футболистам за победу бонус в размере 1 млн. грн.

Этот бонус был предусмотрена еще в начале прошлого сезона, когда Parimatch и Ворскла начали свое сотрудничество. А после полуфинала турнира игрокам напомнили, что кроме Кубка Украины они могут получить огромный бонус.

Напомним, что полтавчане вышли в финал благодаря яркой победы над Мариуполем в серии послематчевых пенальти (пен. 3:2, основное время - 1:1). Настоящим героем Ворсклы стал 16-летний голкипер Павел Исенко, который дебютировал в составе первой команды. Он вышел на замену за минуту до окончания игрового времени и отразил три удара с точки.

Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла

Добавим, что на счету Динамо уже 11 побед в Кубке Украины (в 16 финалах). Полтавский клуб дошел до финала турнира второй раз. Ранее, в 2009 году полтавчане обыграли в решающем матче донецкий Шахтер, который тогда только-только выиграл Кубок УЕФА. Единственный мяч в том историческом противостоянии забил Василий Сачко. Теперь у полтавчан есть неплохие шансы вновь взять трофей, только теперь у них будет еще и дополнительная мотивация в виде солидного бонуса.

Компания Parimatch, как меценат спорта №1 в Украине, стала партнером Ворсклы в августе 2019 года з с целью популяризации футбола в полтавском регионе.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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