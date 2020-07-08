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Ребров дал прогноз на финал Кубка Украины

Ребров дал прогноз на финал Кубка Украины
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф zbirna
Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, который ныне тренирует чемпионов Венгрии "Ференцварош", поделился ожиданиями от финала Кубка Украины "Динамо" - "Ворскла".

— Поражение от "Шахтера" (2:3) может как-то повлиять на настрой "Динамо" на финал Кубка Украины?

— Не думаю. Это будет совсем другая игра и с другим, видимо, составом. "Ворскла" по праву дошла до решающего матча Кубка Украины, с приходом Юрия Максимова команда изменилась, но фаворитом финала я считаю "Динамо". Для киевлян этот Кубок сейчас важен, наверное, как никогда.

— Кто из футболистов "Динамо", на ваш взгляд, сейчас прогрессирует?

— Не хочу никого выделять. У меня часто спрашивают, почему я уделяю такое внимание молодым украинским игрокам "Шахтера", приглашая их в "Ференцварош". На самом деле, в "Динамо" выступает не меньше талантливых ребят, которых мы бы с удовольствием взяли в команду. Но вся разница в том, что в Киеве они играют и постепенно становятся лидерами своего коллектива. Тут подобралась целая плеяда хороших молодых исполнителей, но им нужно много и правильно работать, чтобы добиться высоких целей.

— Рискнете сделать прогноз на финал?

— Я могу спрогнозировать лишь то, что динамовцы будут иметь преимущество, но "Ворскла" может проводить опасные контратаки. Важными станут первые минуты игры. Кто сразу почувствует уверенность, тот получит некоторое преимущество. Финал — это всегда борьба психологии, и этот матч не станет исключением.

Финал Кубка Украины "Динамо" — "Ворскла" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.

Ранее Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины, Сергей Ребров.

Автор:

Телеграф
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