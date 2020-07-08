Жена бразильца Шахтера пожаловалась на расизм в Украине

Дани Соуза рассказала, что ее дочери сталкивались с расизмом в школе.

Известная бразильская модель Дани Соуза, которая является супругой универсального хавбека "Шахтера" Дентиньо, поведала, что ее дочерям приходилось сталкиваться с проявлениями расизма в Украине.

"Две старшие девочки в школе всегда показывали язык, и я знаю, что это было из-за цвета кожи моих дочерей. Однажды я встретила этих девушек в школьном коридоре, и поговорила с ними. Я сказала: "Если вы покажете им язык снова, то увидите его в ответ". И они больше никогда не ссорились с моими дочерями. Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм. Но я очень благодарна, что могу дать детям образование в Европе. Они говорят по-английски и хорошо развиты. Я знаю, что образование в Бразилии не столь хорошее", - отметила Соуза.

Отметим, что в семье Дентиньо подрастает трое детей: 8-летний Бруно Лукас, а также 6-летние девочки-двойняшки Рафаэлла и София.

Ранее Шахтер обыграл Динамо в матче УПЛ.