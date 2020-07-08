Цыганков остался в запасе Динамо на финал Кубка Украины с Ворсклой

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд:
Динамо: Бущан, Сидорчук (капитан), Вербич, Де Пена, Цитаишвили, Миколенко, Буяльский, Шабанов, Сирота, Кендзера, Шепелев.
Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуэлунд.
Ворскла: Резник, Пердута, Чеснаков (капитан), Алиун, Сапай, Скляр, Якубу, Кане, Степанюк, Кулач, Пуцлин.
Запасные: Ткаченко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук, Исенко.
За ходом поединка можно смотреть в нашей онлайн-трансляции.