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Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (Фото, Видео)
Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (Фото, Видео)
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Цыганков остался в запасе Динамо на финал Кубка Украины с Ворсклой

Цыганков остался в запасе Динамо на финал Кубка Украины с Ворсклой
20:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Главные тренеры Юрий Максимов и Алексей Михайличенко определились со стартовыми составами Ворсклы и Динамо на финал Кубка Украины-2020.

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд:

Динамо: Бущан, Сидорчук (капитан), Вербич, Де Пена, Цитаишвили, Миколенко, Буяльский, Шабанов, Сирота, Кендзера, Шепелев.

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуэлунд.

Ворскла: Резник, Пердута, Чеснаков (капитан), Алиун, Сапай, Скляр, Якубу, Кане, Степанюк, Кулач, Пуцлин.

Запасные: Ткаченко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук, Исенко.

За ходом поединка можно смотреть в нашей онлайн-трансляции.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины.

Автор:

Телеграф
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