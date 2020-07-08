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Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (Фото, Видео)

Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины (Фото, Видео)
19:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Прямая текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Украины по футболу 2020 года Динамо - Ворскла. Начало игры в 21:30.

Сегодня, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист" состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2019/20 Динамо - Ворскла. 

Впервые в отечественной истории решающий кубковый матч пройдет без зрителей. Причиной этого послужила глобальная пандемия коронавируса. Любители футбола смогут посмотреть матч сразу на двух украинских телеканалах. "Телеграф Спорт" проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию встречи. 

Ворскла и Динамо встретятся друг с другом в рамках этого турнира всего во второй раз в истории. Первая очная встреча команд состоялась в далеком 2002 году: в четвертьфинале по сумме двух матчей киевляне одержали убедительную победу (1:0 дома и 4:0 в гостях). А вот если взять все официальные встречи, то невооруженным взглядом видно огромное преимущество динамовцев над полтавчанами: в 53-х поединках киевляне побеждали 40 раз, Ворскла - всего четыре раза.

Рассудит игру женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Кубок Украины уже на своем месте и ждет победителя:

Киевляне решили вдохновиться перед игрой атмосферой Харькова и совершили прогулку перед матчем:

Харьков в пятый раз будет принимать финальный матч Кубка Украины, а безоговорочным лидером по количеству финальных поединков является столица.

Ворскла сегодня будет играть в своем втором финале Кубка Украины. В 2009 году полтавчане сенсационно обыграли Шахтер в решающей схватке. А вот для киевлян это будет 17-й финал, в 11-и они побеждали (последний раз в 2015 году, - прим. ред.)

Все финалы Кубка Украины:

Все победители турнира:

Накануне матча состоялось официальное собрание, где клубы определились с игровой формой на финал: обе команды сыграют в своих традиционных цветах:

Путь к финалу:

На пути к решающему матчу динамовцы одолели Шахтер, Александрию и Минай. При этом, киевляне дважды доводили игру до овер-таймов. Полтавчане, с свою очередь, прошли Колос, Десну и Мариуполь. Игра с Мариуполем особо заполнилась любителям футбола по накалу страстей.

Амбассадором финала Кубка Украины является уроженец Полтавщины, экс-игрок Динамо (Киев) и сборной Украины, а ныне тренер национальной "молодежки" Руслан Ротань.

Перед началом поединка Государственный Гимн Украины исполнит участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук.

Отметим, пресс-служба УАФ проведет включения до и после матча, в которых участники сегодняшнего шоу будут делиться своими мыслями.

Ранее своими мыслями о финале поделился Мирон Маркевич.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины.

Автор:

Телеграф
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