Завтра может определиться соперник Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы

Будут определены потенциальные пары участников 1/4-й и 1/2 финала, а также номинальный хозяин финального поединка, который пройдет 21 августа в Кельне (Германия), сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
Таким образом, завтра может определиться соперник донецкого "Шахтера" в 1/4 финала турнира, если, конечно, украинский клуб по сумме двух поединков 1/8 финала пройдет немецкий "Вольфсбург". В первом матче на выезде подопечные Луиша Каштру одержали победу со счетом 2:1. Ответная игра состоится 5-го или 6 августа.
Остальные пары 1/8 финала:
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) - "Базель" (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Жеребьевка будет "слепой" - без посева и разделения по ассоциациям. Это означает, что на следующих стадиях потенциально могут встретиться команды из одной страны. Начиная с четвертьфинала, все этапы Лиги Европы состоят из одной игры. Матчи примут четыре немецких города – Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.
Календарь турнира:
5–6 августа. 1/8 финала
10–11 августа. 1/4 финала
16–17 августа. 1/2 финала
21 августа. Финал.
Жеребьевка начнется в 14.00 по киевскому времени. За ее ходом можно будет проследить на официальном сайте УЕФА.