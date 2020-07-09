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Завтра может определиться соперник Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы

Завтра может определиться соперник Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Укринформ
В пятницу, 10 июля, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка оставшихся раундов Лиги Европы УЕФА.

Будут определены потенциальные пары участников 1/4-й и 1/2 финала, а также номинальный хозяин финального поединка, который пройдет 21 августа в Кельне (Германия), сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Таким образом, завтра может определиться соперник донецкого "Шахтера" в 1/4 финала турнира, если, конечно, украинский клуб по сумме двух поединков 1/8 финала пройдет немецкий "Вольфсбург". В первом матче на выезде подопечные Луиша Каштру одержали победу со счетом 2:1. Ответная игра состоится 5-го или 6 августа.

Остальные пары 1/8 финала:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)

"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Базель" (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Жеребьевка будет "слепой" - без посева и разделения по ассоциациям. Это означает, что на следующих стадиях потенциально могут встретиться команды из одной страны. Начиная с четвертьфинала, все этапы Лиги Европы состоят из одной игры. Матчи примут четыре немецких города – Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.

Календарь турнира:

5–6 августа. 1/8 финала

10–11 августа. 1/4 финала

16–17 августа. 1/2 финала

21 августа. Финал.

Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

Жеребьевка начнется в 14.00 по киевскому времени. За ее ходом можно будет проследить на официальном сайте УЕФА.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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