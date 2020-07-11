Пятов о жеребьевке Лиги Европы: "Я доволен"

Андрей Пятов остался доволен жеребьевкой Лиги Европы УЕФА.

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы УЕФА, а именно стадии 1/4 и 1/2 финала турнира, сообщает сайт "горняков".

По мнению Пятова, у “Шахтера” хорошие шансы преодолеть будущую стадию в случае прохода немецкого “Вольфсбурга”.

“Дай Бог, чтобы „Шахтер“ прошел дальше. Мы будем прилагать все усилия, чтобы во второй игре с „Вольфсбургом“ получить нужный нам результат. Что касается возможного соперника, то мы знаем, что „Базель“ уверенно выиграл первый матч у „Айнтрахта“ и, наверное, процентов на 90 обеспечил себе выход в следующий раунд. Если так, то это хороший оппонент, с которым мы встречались очень давно. Там многое изменилось. Еще рано, конечно, забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой”, — отметил страж ворот.

Стоит отметить, что в этом сезоне “Базель” выиграл семь из девяти матчей в Лиге Европы. На один больше, чем “Манчестер Юнайтед” — вторая лучшая команда по количеству выигрышей.

Напомним, что “Шахтер” сразится с победителем пары “Айнтрахт” — “Базель” в случае выигрыша над “Вольфсбургом”.