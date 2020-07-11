УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова

В матче 30-го тура УПЛ "Днепр-1" принимал "Львов", встреча состоялась на арене в Тернополе.

Гости шокировали команду Дмитрия Михайленко в дебюте матча, забив два быстрых мяча, оба на счету бразильца Ренана.

Форвард днепрян Владислав Супряга сократил отставание в счете в середине первого тайма.

В начале второй половины встречи Рафаэл Сабину получил вторую желтую и был удален, чем дал шанс "Днепру-1" на позитивный исход.

Команда Михайленко щекотала нервы своим фанатам, но в концовке встречи все же забила свои мячи в большинстве: Супряга сделал дубль, а победный гол – на счету форварда Алексея Хобленко.

3:2, "Днепр-1" укрепляет свое лидерство в турнирной таблице УПЛ во второй шестерке.

УПЛ, 30-й тур

"Днепр-1" – "Львов" 3:2

Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 – Ренан, 6, 19

"Днепр-1": Клищук, Цуриков, Лопыренок (Сваток, 46), Логинов, Кравченко, Ди Франко (Булеца, 57), Коркишко (Назаренко, 57), Вакулко (Когут, 57), Чичиков, Супряга, Хобленко (Полевой, 90).

"Львов": Сарнавский, Братков, Борзенко, Кравчук (Люлька, 72), Богунов (Недоля, 90), Рафаэл Сабино, Бопесу, Татарков, Ренан Абнер (Клименчук, 61), Яковелли (Филипе, 71), Рожерио Шина.

Предупреждения: Ди Франко (32), Рафаэл Сабино (36), Лопыренок (39), Братков (54), Кравчук (54).

Удаление: Рафаэл Сабино (56).