Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)

Прямая видеотрансляция матча 30-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 - Львов.

Сегодня, 11 июля, в Тернополе на Городском стадионе состоится матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - ПФК Львов. Начало поединка в 19:30 по киевскому времени. Рассудит встречу рефери из Кропивницкого Виктор Копиевский.

Прямая видеотрансляция матча доступна в плеере ниже:

Днепр-1 (7-е место, 37 очков) и ПФК Львов (11-е место, 24 очка) за два тура до конца первенства турнирных задач не ведут. Днепряне прошли в плей-офф УПЛ квалификации Лиги Европы, а львовяне уже точно не вылетят, так как Карпаты были исключены из УПЛ.

Ранее Днепр-1 уступил Мариуполю, а Львов не сумел обыграть "молодежку" Ворсклы.