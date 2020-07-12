Пьяного Эрлинга Холанда вытолкали из ночного клуба (Видео)

Звезда дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд попал в объективы камер, когда его выгоняли из ночного клуба.

В Сети появилось видео, как 19-летнего футболиста, которой предположительно был в нетрезвом состоянии, выставляют из ночного клуба.

Видео инцидента с Холандом доступно в twitter FutbolBible:

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. pic.twitter.com/piZB5fvS3e — FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020

Юный талант заставил говорить о себе весь футбольный мир прошлой зимой. После своего трансфера в Боруссию Д Холанд демонстрировал завидную результативность. В 15 играх за дортмундцев нападающий забил 13 мячей. Своей игрок Холанд помог Боруссии завоевать серебряные медали чемпионата Германии 2019/20.

Ранее сообщалось, что украинец Руслан Малиновский забил гол в ворота Ювентуса.