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Пьяного Эрлинга Холанда вытолкали из ночного клуба (Видео)

Пьяного Эрлинга Холанда вытолкали из ночного клуба (Видео)
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Звезда дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд попал в объективы камер, когда его выгоняли из ночного клуба.

В Сети появилось видео, как 19-летнего футболиста, которой предположительно был в нетрезвом состоянии, выставляют из ночного клуба.

Видео инцидента с Холандом доступно в twitter FutbolBible:

Юный талант заставил говорить о себе весь футбольный мир прошлой зимой. После своего трансфера в Боруссию Д Холанд демонстрировал завидную результативность. В 15 играх за дортмундцев нападающий забил 13 мячей. Своей игрок Холанд помог Боруссии завоевать серебряные медали чемпионата Германии 2019/20.

Ранее сообщалось, что украинец Руслан Малиновский забил гол в ворота Ювентуса.

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Все по теме:

ФК Боруссия Д, Футбол, Эрлинг Холанд.

Автор:

Телеграф
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