Эден Азар купил Lamborghini (Видео)

Не так давно 29-летний Эден Азар перебрался из лондонского Челси в стан королевского клуба - мадридского Реала. Кажись, жизнь в Испании бельгийцу идет на пользу. Футболист приобрел Lamborghini Aventador SVJ за $575 тысяч.

Азар уже успел похвастаться новым железным конем, приехав на тренировку.

Lamborghini Aventador SVJ может развивать скорость до 350-ти км/ч. От 0 до 100 км/ч машина с 12-цилиндровым двигателем разгоняется за 2,8 секунды.

Eden Hazard pulling up to training in his new $575,000 Lamborghini Aventador SVJ, capable of going over 350 km/hr. It can from 0-100 in 2.8 seconds and boasts a V12 engine. pic.twitter.com/RT2cAfzlwd

— Madrid Zone (@theMadridZone) July 12, 2020