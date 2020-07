"О Боже!": Погба показал, что случилось с глазом после тренировки (Видео)

Манчестер Юнайтед в понедельник, 13 июля, сыграет с Саутгемптоном и в случае успеха поднимется на третье место в турнирной таблице АПЛ.

Один из лидеров МЮ француз Поль Погба показал, что несмотря на важные матчи в концовке сезона, игроки не жалеют себя и других на тренировке, чтобы выиграть место в составе команды Сульшера.

Погба опубликовал видео с последствиями такой тренировки с Виктором Линделефом.

"Вот что происходит, когда вы играете 1 на 1 с Виктором Линделофом на тренировке", - подписал видео Погба.

На кадрах виден небольшой порез над губой, а левый глаз слегка налит кровью.

Lindelöf did not hold back on Pogba in training pic.twitter.com/Pv6b2P6fYs

— utdreport (@utdreport) July 11, 2020