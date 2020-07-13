СМИ: Роналду принял решение на счет Юве

Как сообщает источник, Роналду хочет остаться в Турине для достижение новых командных и индивидуальных исторических достижений. В частности, CR7 жаждет получить "Золотую бутсу".
Португалец перешел в Ювентус из Реала в 2018 году. За период своих выступлений в Италии Криштиану отметился 49 голами в 59 матчах во всех турнирах. В составе туринцев Ронни выиграл Серию А и Суперкубок Италии.
В своей последней игре Роналду отметился дублем с пенальти.
Напомним, в одном из эпизодов матча Милан - Ювентус форвард Россонери Златан Ибрагимович высмеял Криштиану.