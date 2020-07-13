СМИ: Роналду принял решение на счет Юве

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду решил остаться в клубе, несмотря на слухи о своем уходе. Об этом сообщает Tuttosport.

Как сообщает источник, Роналду хочет остаться в Турине для достижение новых командных и индивидуальных исторических достижений. В частности, CR7 жаждет получить "Золотую бутсу".

Португалец перешел в Ювентус из Реала в 2018 году. За период своих выступлений в Италии Криштиану отметился 49 голами в 59 матчах во всех турнирах. В составе туринцев Ронни выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

В своей последней игре Роналду отметился дублем с пенальти.

Напомним, в одном из эпизодов матча Милан - Ювентус форвард Россонери Златан Ибрагимович высмеял Криштиану.