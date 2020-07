В Британии арестовали 12-летнего мальчика за расистские угрозы футболисту

Нападающий поделился сообщениями из директа у себя на странице в twitter, подписав пост "Проснулся и увидел это":

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

"Тебе лучше не забивать завтра, черная *****. А то я завтра приду к тебе домой одетым как привидение", - гласило одно из посланий.

Полиция графства Уэст-Мидлендс отреагировала на данный инцидент и с помощью пользователей соцсетей выяснилось, что угрожал 27-летнему футболисту 12-летний подросток. В итоге мальчика из города Солихалл арестовали. В полиции отметили, что никогда не будут относится к расизму толерантно.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.

The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.

Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1

— West Midlands Police - #StayAlert (@WMPolice) July 12, 2020