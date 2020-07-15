Пять замен в футболе останутся еще на сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил проведение пяти замен в футболе на следующий сезон. Об этом сообщает skysports.

В сезоне 2020/21 футбольные законотворцы разрешили проведение пяти замен в одном матче. Однако каждое соревнование само может как и одобрить данное начинание, так и вернуться к трем стандартным заменам.

Напомним, после паузы, связанной с пандемией коронавируса, футбольные власти решили внедрить данное экспериментальное нововведение. Такой шаг был сделан для того, чтобы игроки не травмировались после неравномерных нагрузок. Однако было введено одно ограничение - все пять замен тренеры команд должны были использовать в трех стандартных слотах для замен.

Недавно в финале Кубка Украины тренер Ворсклы Юрий Максимов не сумел выпустить вратаря-специалиста по пенальти Павла Исенко на серию 11-метровых с Динамо из-за того, что израсходовал все слоты для замен.

Ранее сообщалось, что ФИФА опубликовала официальный календарь чемпионата мира в Катаре.