Болельщики заподозрили испанского футболиста в употреблении наркотиков из-за странного празднования (Видео)

Футболисту Кадиса Нано Месе пришлось пройти тест на наркотики из-за подозрений болельщиков.

В воскресенье, 12 июля, состоялся матч 40-го тура испанской Сегунды Сарагоса - Реал Овьедо. Гости, за которых выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, сумели одержать сенсационную победу. Результат этой встречи помог лидеру Первенства Кадису завоевать прямую путевку в Ла Лигу на сезон 2020/21.

Радости игроков и болельщиков команды не было предела, ведь команда вернется в элиту испанского футбола спустя 14 лет. Форвард Эйбара Нано Меса, выступающий за Кадис на правах аренды, дал клубной пресс-службе интервью. Футболист так бурно праздновал выход в высший дивизион Испании, что многие болельщики заподозрили нападающего в употреблении наркотиков, в частности кокаина.

После таких обвинений Меса не придумал ничего лучшего, как пойти в клинику и сдать анализы на наркотики. Позднее игрок выложил результаты теста на кокаин у себя в twitter, подкрепив это открытым письмом к фанатам. В нем Нано отметил, насколько для него был важен выход в Примеру. Кроме того, он назвал свое "веселое" интервью результатом эйфории.

Отметим, Кадис 69 очков продолжает лидировать в Сегунде за два тура до конца чемпионата. За вторую прямую путевку в Ла Лигу идет упорная борьба между Уэской (64 очка), Альмерией (63 очка), Сарагосой (62 очка) и Жироной (60 очков).

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Роман Зозуля прервал затяжную безголевую серию в Сегунде.