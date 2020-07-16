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Порту - досрочный чемпион Португалии

Порту - досрочный чемпион Португалии
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Порту обыграл Спортинг и стал чемпионом Португалии.

В 32-туре чемпионата Португалии лидер Порту принимал Спортинг, который идет на 3-м месте. В принципиальном матче хозяева поля сумели дважды забить лишь во втором тайме. Эта победа принесла досрочное чемпионство Драконам, а Спортинг остался на 3-м месте с 59 очками. У Бенфики - 71 очко.

До завершения чемпионата осталось сыграть два тура.

Обзор матча Порту - Спортинг

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Порту входит в число самых титулованных клубов Португалии. До этого Драконы 28 раз становились чемпионами страны и 20 раз завоевывали Кубок Португалии.

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Все по теме:

Португалия, ФК Спортинг, ФК Порту, Футбол.

Автор:

Телеграф
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