Порту - досрочный чемпион Португалии

Порту обыграл Спортинг и стал чемпионом Португалии.

В 32-туре чемпионата Португалии лидер Порту принимал Спортинг, который идет на 3-м месте. В принципиальном матче хозяева поля сумели дважды забить лишь во втором тайме. Эта победа принесла досрочное чемпионство Драконам, а Спортинг остался на 3-м месте с 59 очками. У Бенфики - 71 очко.

До завершения чемпионата осталось сыграть два тура.

Обзор матча Порту - Спортинг

Порту входит в число самых титулованных клубов Португалии. До этого Драконы 28 раз становились чемпионами страны и 20 раз завоевывали Кубок Португалии.