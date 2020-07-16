Как Роналду: Малиновский отдохнул на яхте (Фото)

Украинский футболист Аталанты отдохнул на яхте после разгрома над Брешией.

В Италии среди футболистов уже входит в моду после матчей отдыхать на яхте. Накануне Криштиану Роналду в очередной раз отправился на семейный отдых кататься на яхте. Украинец Руслан Малиновкий, также, не отстает.

Малиновский с женой Роксаной покатались по озеру Изео недалеко от Бергамо. О чем сообщили в Инстаграмм: "Свободный день с моей любовью".

Напомним, Аталанта Руслана Малиновского вышла на второе место итальянской Серии А. Украинец набрал отличную форму и забивает в каждом матче.