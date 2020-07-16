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Как Роналду: Малиновский отдохнул на яхте (Фото)

Как Роналду: Малиновский отдохнул на яхте (Фото)
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский футболист Аталанты отдохнул на яхте после разгрома над Брешией.

В Италии среди футболистов уже входит в моду после матчей отдыхать на яхте. Накануне Криштиану Роналду в очередной раз отправился на семейный отдых кататься на яхте. Украинец Руслан Малиновкий, также, не отстает.

Малиновский с женой Роксаной покатались по озеру Изео недалеко от Бергамо. О чем сообщили в Инстаграмм: "Свободный день с моей любовью".

 
 
 
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Giorno libero con amore mio @roksana_m7 Мы очень рады снова вас видеть,спасибо что приехали) @sergey__ser @serebrenirina

Публикация от Руслан Малиновский (@malinovskyi_18)

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

Напомним, Аталанта Руслана Малиновского вышла на второе место итальянской Серии А. Украинец набрал отличную форму и забивает в каждом матче.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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