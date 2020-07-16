Сегодня Реал может стать чемпионом Испании

Мадридский Реал в рамках 36-го тура принимает Вильярреал.

В четверг, 16 июля, команда Зинедина Зидана сыграет домашний матч против Вильярреала. У Сливочных сейчас 83 очка, у второй Барселоны - 79 очка. Для чемпионства Сливочным нужно набрать 2 очка или ждать осечки каталонцев.

Если же у Реала и Барселоны окажется одинаковое количество очков, что победителем будет Реал по лучшей разнице личных встреч (2:0, 0:0).

Матч Реал - Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1. Также, в 22:00 играет свой матч Барселона против Осасуны (трансляция на Футбол 3).