Матч за Лигу чемпионов: Динамо - Заря LIVE (Видео)

Смотреть в прямом эфире матча 31-го тура УПЛ Динамо - Заря.

Сегодня, 16 июля, Динамо на НСК "Олимпийский" примет Зарю в рамках матча 31-го тура украинской Премьер-лиги. Рассудит встречу Екатерина Монзуль, которая даст стартовый свисток о начале поединка в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру по ТВ покажет телеканал "2+2". В этой статье будет доступна видео онлайн-трансляция матча от Football Hub.

Прямая видеотрансляция матча Динамо - Заря:

Напомним, Заря, Динамо и Десна ведут ожесточенную борьбу за второе место в УПЛ, которое даст право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Ситуация такова, что в случае проигрыша сегодня киевляне вылетают из борьбы, луганчан сегодня устроит и ничья.

Турнирное положение команд после 30-го тура:

В заключительном туре чемпионата Украины 2019/20 Заря примет Десну, а Динамо сыграет на НСК Олимпийский гостевой матч с Колосом. Матчи пройдут в воскресенье, 19 июля.

Ранее сообщалось, что букмекеры назвали Динамо фаворитом встречи с Зарей.