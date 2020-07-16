Вербич, Цыганков и Де Пена выйдут в старте на матч Динамо - Заря (Фото)

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко и наставник Зари Виктор Скрипник определились со стартовыми составами команд на матч 31-го тура УПЛ Динамо - Заря.

Уже в ближайшее время фактически решиться судьба серебряных медалей украинской Премьер-лиги. Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский вице-чемпион Украины Динамо принимает идущую второй в турнирной таблице УПЛ Зарю. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, а рассудит ее Екатерина Монзуль, которая в последнее время судит все топ-матчи в Украине.

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник на острие атаки сегодня выпустит Владлена Юрченко, а место в воротах займет Мацапура.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко доверил место в воротах Бущану, который ранее в серии послематчевых пенальти завоевал для киевлян Кубок Украины-2020. В атаке у киевлян все топ-футболисты состава: Вербич - на острие, Цыганков и Де Пена - на флангах. Примечательно, что место центрального защитника Михайличенко доверил Шабанову, из-за которого динамовцы недосчитались очков в игре с Александрией.

Напомним, этот поединок -является решающим в определении второй путевки в Лигу чемпионов 2020/21. В случае неудачи сегодня киевляне лишаться даже теоретических шансов на борьбу за Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Динамо проведет свой гостевой матч в последнем туре УПЛ на родной арене.