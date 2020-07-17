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Украинский футболист перебрался в клуб Бундеслиги

Украинский футболист перебрался в клуб Бундеслиги
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Украинский футболист Зари Евгений Чеберко перешел в клуб австрийской Бундеслиги ЛАСК.

Бывший игрок Зари подписал долгосрочный контракт с ЛАСКом до 2024 года. Таким образом, австрийский клуб после трех трансферов атакующих игроков решил усилить свою оборону, ведь Чеберко может с легкостью закрыть опорную зону, зону центрального защитника, а также сыграть левого фулбека.

Чеберко провел в Заре три сезона, за период своих выступлений за луганчан он отыграл 50 матчей. В текущем сезоне хавбек играл ключевую роль в команде, сыграв в общей сложности 32 поединка. На его счету также две голевые передачи в сезоне 2019/20. С 2019 года Евгений является капитаном молодежной сборной Украины U-21.

По информации Sky Sport Austria, сумма трансфера составит около €300 тысяч.

 
 
 
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LASK verpflichtet Yevgen Cheberko! Den Link zum Beitrag findet ihr in der Story. #gemeinsamsindwirlask #welcome

Публикация от LASK (@laskofficial)

Во вчерашнем матче против Динамо Чеберко вышел на позиции центрального защитника в основном составе, однако предотвратить три пропущенных гола защитная линия луганчан не сумела и луганский клуб практически лишился шансов на "серебро" УПЛ. 

Ранее сообщалось, что экс-футболист Зари Малиновский попал в команду недели Серии А.

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Все по теме:

Австрия, ФК Заря, Футбол, Евгений Чеберко, ФК ЛАСК.

Автор:

Телеграф
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