Украинский футболист перебрался в клуб Бундеслиги

Украинский футболист Зари Евгений Чеберко перешел в клуб австрийской Бундеслиги ЛАСК.

Бывший игрок Зари подписал долгосрочный контракт с ЛАСКом до 2024 года. Таким образом, австрийский клуб после трех трансферов атакующих игроков решил усилить свою оборону, ведь Чеберко может с легкостью закрыть опорную зону, зону центрального защитника, а также сыграть левого фулбека.

Чеберко провел в Заре три сезона, за период своих выступлений за луганчан он отыграл 50 матчей. В текущем сезоне хавбек играл ключевую роль в команде, сыграв в общей сложности 32 поединка. На его счету также две голевые передачи в сезоне 2019/20. С 2019 года Евгений является капитаном молодежной сборной Украины U-21.

По информации Sky Sport Austria, сумма трансфера составит около €300 тысяч.

Во вчерашнем матче против Динамо Чеберко вышел на позиции центрального защитника в основном составе, однако предотвратить три пропущенных гола защитная линия луганчан не сумела и луганский клуб практически лишился шансов на "серебро" УПЛ.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Зари Малиновский попал в команду недели Серии А.