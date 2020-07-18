Неймар с Икарди едва не поплатились за оригинальный пенальти (Видео)

Игроки «ПСЖ» забили 7 голов в товарищеском матче против «Васланд-Беверен».

Французский клуб «ПСЖ» провел товарищеский матч против бельгийского «Васланд-Беверен», в котором разгромил соперника со счетом 7:0. Команды сыграли 4 тайма по 30 минут.

Форварды «ПСЖ» Неймар и Мауро Икарди оригинальным образом разыграли пенальти. Бразильский нападающий отдал пас на ход партнеру из Аргентины, и тот отправил мяч в сетку ворот соперника.

Le but d'Icardi offert par Ney pic.twitter.com/m3fSgcr6EE — Neymar France (@NeymarFrancee) July 17, 2020

Парижане ведут подготовку к игре 1/4 финала Лиги чемпионов (12 августа) против итальянской «Аталанты», за которую выступает украинец Руслан Малиновский.