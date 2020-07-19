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Заря - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)

Заря - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Смотреть онлайн видеотрансляцию матча 32-го тура чемпионата Украины по футболу Заря - Десна.

В воскресенье, 19 июля, в 19:30 по киевскому времени начнутся решающие матчи украинской Премьер-лиги, в частности в Запорожье на "Славутич-Арене" состоится игра Заря - Десна. Рассудит встречу Виталий Романов, а в прямом эфире в Украине по ТВ поединок можно будет посмотреть на "Униан ТВ". В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция матча от Football Hub.

Онлайн-трансляция матча Заря - Десна:

Заря и Десна фактически определяют между собой обладателя бронзовых наград чемпионата Украины. Черниговцам, чтобы стать призерами первенства, необходима только победа. Однако, если Динамо проиграет Колосу в параллельном матче, то в случае победы Зари в Запорожье именно луганчане станут второй командой, которая будет представлять Украину в Лиге чемпионов 2020/21. С турнирным положением и расписанием трансляций других матчей 32-го тура УПЛ можно ознакомиться здесь.

В еще одном матче тура Днепр-1 играл с Ворсклой.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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