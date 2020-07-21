Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо

Сергей Ребров может во второй раз возглавить киевское Динамо.

После отставки Алексея Михайличенко и его тренерского штаба руководство столичного "Динамо" вышло на тренерский рынок и сделало предложение экс- наставнику киевлян и звездному футболисту клуба Сергею Реброву.

По информации источника, в клубе сообщили, что выбор сделан в пользу на нынешнего тренера"Ференцвароша" Сергея Реброва. Среди достижений украинца за последний сезон: золото чемпионата Венгрии. Украинский наставник взял время на рассмотрение предложения киевлян.

Отметим, что Ребров уже единожды возглавлял киевлян. Сергей Ребров работал в столичном клубе в период с 2014 по 2017 года, завоевав с киевлянами два чемпионства. Затем наставник уехал заграницу: работал в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, и "Ференцварошем", с которым выиграл два чемпионата Венгрии.

Ранее первым кандидатом на место Алексея Михайличенко называли коуча Зари Виктора Скрипника.

Напомним, во время нынешнего сезона УПЛ в ворота киевского клуба были назначены 8 пенальти, из которых 7 превращались в гол. Это стало новым антирекордом для "Динамо".