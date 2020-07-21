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"Спасибо, мужики!" Леднев тепло попрощался с Зарей

"Спасибо, мужики!" Леднев тепло попрощался с Зарей
10:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Экс-лидер Зари Богдан Леднев возвращается в киевское Динамо.Футболист тепло поблагодарил своих одноклубников и тренерский штаб луганчан.

Украинский футболист "Динамо" Богдан Леднев на своей странице в Instagram тепло попрощался с луганской "Зарей", цвета которой защищал на протяжении последних двух лет, где стал настоящей звездой и будущим украинского футбола.

В прошедшем сезоне Леднев отыграл за "Зарю" 33 матча, в которых 16 раз отметился результативными действиями: забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Стоит отметить, что данные показатели Богдана позволили луганчанам завоевать бронзовые медали УПЛ.

 

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил о возвращении в киевский клуб арендованных "Зарей" украинцев: Богдана Леднева и Александра Тымчика.

Вчера, 20 июля стало известно, что пост главного тренера киевлян покинул Алексей Михайличенко.

Напомним, во время нынешнего сезона УПЛ в ворота киевского клуба были назначены 8 пенальти, из которых 7 превращались в гол. Это стало новым антирекордом для "Динамо".

В воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0

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ФК Заря, - Динамо ФК Динамо (Киев), Богдан Леднев.

Автор:

Телеграф
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