Шахтер "забрал" защитника у польского Леха

Богдан Бутко возвращается в донецкий Шахтер.

Украинский правый защитник, который проводил часть сезона в польском Лехе, Богдан Бутко в новом сезоне вернеться в расположение донецкого Шахтера, прекратив сотрудничество с польской стороной по соглашению между клубами.

С завершением последнего поединка чемпионата против "Ягеллонии" (4:0) у украинского защитника подошел к концу срок действия арендного договора. Польский клуб не намерен продлевать арендное соглашение, сообщает его официальний сайт.

Потому Богдан Бутко вернется в Украину и будет защищать цвета донецкого Шахтера, с которым у игрока контракт до 31 июня 2021 года.

В составе "Леха" Бутко сыграл 12 матчей. Результативными действиями Богдан Бутко отметиться не успел. Однако, помог своему клубу завоевать серебро польского чемпионата.

Напомним, что в Лехе также выступает украинский левый защитник Владимир Костевич.