Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах

Девушка с именем Skyler B написала сообщение в twitter, в котором поделилась своей неприятной историей.

Пострадавшая сообщила, что подверглась домогательствам, работая в футбольном клубе "Нью-Йорк Сити" и теперь женщина кардинально изменила свое мнение касательно профессионального спорта и радикально поменяла свою карьеру. Она ожидала шанса на всю жизнь, а получила лишь практику и прикосновения от Давида Вильи. По ее словам, испанец притрагивался к ней каждый день, а боссы клуба лишь посмеивались с этой ситуации.

Кроме того, ей часто говорили, что у нее ужасное отношение к работе, ведь девушка не всегда могла найти в себе силы появиться в офисе из-за постоянных домогательств и издевательств.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.

