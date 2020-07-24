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Малиновский прогулялся с дочерью перед определяющей игрой с Миланом (Фото)

Малиновский прогулялся с дочерью перед определяющей игрой с Миланом (Фото)
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Главная звезда украинского футбола, выступающий в Серии А, Руслан Малиновский умилил Сеть фото маленькой дочери.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты опубликовал фото с прогулки с дочерью по дождливому Бергамо.

Руслан сопроводил пост с фотографией популярной детской песенкой на английском "Rain, rain, go away" (Дождик, дождик уходи).

 
 
 
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rain rain go away come again another day little livi wants to play,rain rain go away @roksana_m7

Публикация от Руслан Малиновский (@malinovskyi_18)

Пользователи вовсю стали хвалить "папочку", а некоторые отметили сходство между отцом и дочерью: "Глаза - папины", "Вся в Батю".

Также отписалась и жена Малиновского Роксана, которая отметила, что это их с дочерью любимая песенка: "Вот и наша любимая песенка подошла".

Напомним, сегодня Малиновскому предстоит важнейшая игра с Миланом в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча Милан - Аталанта начнется в 22:45 по киевскому времени. По итогам 35-и туров бергамески (74 очка) занимают второе место в турнирной таблице Серии А и активно ведут борьбу за "серебро" лиги с Интером (73 очка) и Лацио (72 очка). В победе Ювентуса (1-е место, 80 очков) практически никто не сомневается, хотя вчера туринцев огорчили фриульцы.

Ранее Аталанта минимально переиграла Болонью.

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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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