Малиновский прогулялся с дочерью перед определяющей игрой с Миланом (Фото)

Главная звезда украинского футбола, выступающий в Серии А, Руслан Малиновский умилил Сеть фото маленькой дочери.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты опубликовал фото с прогулки с дочерью по дождливому Бергамо.

Руслан сопроводил пост с фотографией популярной детской песенкой на английском "Rain, rain, go away" (Дождик, дождик уходи).

Пользователи вовсю стали хвалить "папочку", а некоторые отметили сходство между отцом и дочерью: "Глаза - папины", "Вся в Батю".

Также отписалась и жена Малиновского Роксана, которая отметила, что это их с дочерью любимая песенка: "Вот и наша любимая песенка подошла".

Напомним, сегодня Малиновскому предстоит важнейшая игра с Миланом в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча Милан - Аталанта начнется в 22:45 по киевскому времени. По итогам 35-и туров бергамески (74 очка) занимают второе место в турнирной таблице Серии А и активно ведут борьбу за "серебро" лиги с Интером (73 очка) и Лацио (72 очка). В победе Ювентуса (1-е место, 80 очков) практически никто не сомневается, хотя вчера туринцев огорчили фриульцы.

Ранее Аталанта минимально переиграла Болонью.