Лидер Динамо показал свое новое хобби, которое поможет ему чаще забивать (Фото)

Лидер Динамо последних сезонов Виктор Цыганков показал свое новое хобби.

Находясь в кратковременном отпуске, динамовец увлекся стрельбой из лука.

Фото со своей "тренировки" Виктор опубликовал у себя на страничке в Instagram, подписав его "Новое хобби":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Новое хобби Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov) 24 Июл 2020 в 4:48 PDT

Болельщики Динамо поддержали Виктора, указав на отменную физическую форму футболиста:

"Робин Витя Гуд , у тебя бицуха уже больше , чем голова. Красавец!", "Попал в 10-ку?", "Робин Гуд в новой версии".

Напомним, вчера стало известно, что румынский специалист Мирча Луческу возглавил Динамо. Теперь роль украинских игроков линии атаки весьма неопределенная (всем известно, что в Шахтере наставник предпочитал бразильцев, - прим ред.). Луческу в ближайшее время проведет пресс-конференцию, на которой, возможно, ответит и на кадровые вопросы.