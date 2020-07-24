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Лидер Динамо показал свое новое хобби, которое поможет ему чаще забивать (Фото)

Лидер Динамо показал свое новое хобби, которое поможет ему чаще забивать (Фото)
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Лидер Динамо последних сезонов Виктор Цыганков показал свое новое хобби.

Находясь в кратковременном отпуске, динамовец увлекся стрельбой из лука.

Фото со своей "тренировки" Виктор опубликовал у себя на страничке в Instagram, подписав его "Новое хобби":

 
 
 
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Новое хобби

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Болельщики Динамо поддержали Виктора, указав на отменную физическую форму футболиста:

"Робин Витя Гуд , у тебя бицуха уже больше , чем голова. Красавец!", "Попал в 10-ку?", "Робин Гуд в новой версии".

Напомним, вчера стало известно, что румынский специалист Мирча Луческу возглавил Динамо. Теперь роль украинских игроков линии атаки весьма неопределенная (всем известно, что в Шахтере наставник предпочитал бразильцев, - прим ред.). Луческу в ближайшее время проведет пресс-конференцию, на которой, возможно, ответит и на кадровые вопросы.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
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