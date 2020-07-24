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Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали

Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Румынский тренер Мирча Луческу хотел вернуться в Шахтер в 2018 году. Об этом сообщает football.ua.

По информации источника близкого к донецкому клубу, Луческу после своего неудачного вояжа в Зенит (тренер был уволен после завоевания "бронзы" в чемпионате России, - прим. ред) и работы в сборной Турции хотел вернуться в Шахтер, однако руководство донецкого клуба решительно отказало специалисту. Тогда функционеры Шахтера приняли решение продлить соглашение с португальским тренером Паулу Фонсекой.

В итоге, по словам президента Динамо Игоря Суркиса (вчера руководитель вице-чемпионов Украины весьма откровенно пообщался с ультрас, - прим.ред.), Луческу затаил обиду на Шахтер и теперь, подписав контракт с Динамо, хочет доказать президенту Шахтера Ринату Ахметову, что тот был не прав.

Напомним, Паулу Фонсека ушел из Шахтера в Рому по окончанию сезона 2018/19 и новым тренером донецкой команды стал португалец Луиш Каштру, который тренирует Горняков и по сей день.

Ранее сообщалось, что Луческу в скором времени проведет пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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