Александрия - Мариуполь: Шаран и Бабич определились со стартовыми составами

В заключительном матче игрового дня плей-офф УПЛ состоится матч Александрия - Мариуполь.

Сегодня, 25 июля, состоится второй полуфинальный матч плей-офф украинской Премьер лиги за выход в Лигу Европы сезона 2020/21.

В Александрии на КСК "Ника" местная команда примет Мариуполь. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени и пройдет с болельщиками на трибунах по решению Минздрава и УАФ. Поединок можно будет посмотреть по ТВ в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд:

Ранее Колос поиздевался над Днепром-1 в первом полуфинале плей-офф УПЛ и теперь команда из Ковалевки ожидает своего соперника в финале, который пройдет 29 июля.