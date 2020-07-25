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Александрия - Мариуполь: Шаран и Бабич определились со стартовыми составами

Александрия - Мариуполь: Шаран и Бабич определились со стартовыми составами
19:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
В заключительном матче игрового дня плей-офф УПЛ состоится матч Александрия - Мариуполь.

Сегодня, 25 июля, состоится второй полуфинальный матч плей-офф украинской Премьер лиги за выход в Лигу Европы сезона 2020/21.

В Александрии на КСК "Ника" местная команда примет Мариуполь. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени и пройдет с болельщиками на трибунах по решению Минздрава и УАФ. Поединок можно будет посмотреть по ТВ в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд:

Стартовые составы команд на матч плей-офф УПЛ Александрия - Мариуполь

Ранее Колос поиздевался над Днепром-1 в первом полуфинале плей-офф УПЛ и теперь команда из Ковалевки ожидает своего соперника в финале, который пройдет 29 июля.

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Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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