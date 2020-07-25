УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)

В подборку попали голы-близнецы Луиса Адриано и Марлоса.

Официальный твиттер-аккаунт Лиги Европы УЕФА в преддверии возобновления матчей плей-офф ЛЕ напомнил любителям футбола лучшие голы Горняков в турнире.

"А какой ваш любимый гол Шахтера", - гласит сообщение в twitter UEFA Europa League.

В частности в подборку от УЕФА попали гол Луиса Адриано в ворота Тулузы в сезоне 2008/09, эффектное взятие ворот Марлосом в гостевом матче с Шальке в сезоне 2015/16, а также точнейший выстрел Фреда из-за пределов штрафной в ворота Гента в той же кампании.

Напомним, Шахтер 5 августа сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что президент Шахтера Ринат Ахметов дважды отказал Мирче Луческу.