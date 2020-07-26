Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Манчестер Сити - Реал состоится в Англии, несмотря на карантинные меры в Великобритании. Об этом сообщает theguardian.

В субботу вечером из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в Испании (около 1000 новых случаев ежедневно, - прим. ред.) правительство Великобритании решило обязать путешественников из пиренейской страны уходить на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Таким образом, это поставило под угрозу проведение матча Манчестер Сити - Реал Мадрид.

Однако сегодня стало известно, что данное ограничение не касается проведения спортивных мероприятий и поединок состоится в установленные сроки.

Напомним, матч Манчестер Сити - Реал запланирован на 7-е августа. В первом поединке, который состоялся в Мадриде победу одержали подопечные Хосепа Гвардиолы со счетом 1:2.

Ранее состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой победитель пары МС - Реал выйдет на победителя противостояния Лион - Ювентус.