Роналду - лучший бомбардир после карантина

Португалец установил очередное достижение.

В поединке 36-го тура чемпионата Италии Ювентус в родных стенах комфортно одолел Сампдорию (2:0), за два тура до финиша оформив чемпионский титул.

Отметим, что первый гол в составе туринцев забил нападающий Криштиану Роналду. Португалец уже отметился 10-м голов после возобновления чемпионатов.

Примечательно, что форвард стал самым результативным игроком в посткарантинный период. К примеру, у Роберта Левандовски и Рахима Стерлинга по девять забитых голов.

Ранее сообщалось, что Роналду завоевал 30-й трофей в карьере и третий после перехода в Ювентус.