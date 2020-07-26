Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола

В воскресенье, 26 июля, состоялись матчи последнего 38-го тура АПЛ, в частности Вест Хэм принимал претендента на вылет Астон Виллу. Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершился ничьей 1:1. Спасительный для Молотобойцев гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

На 84-й минуте Джек Грилиш забил за Астон Виллу. А уже через минуту Ярмоленко восстановил паритет. Украинец получил мяч на фланге после длиннющей диагонали от партнера. Затем в своем стиле сместился в центр и мощно пробил - мяч рикошетом от защитника по замысловатой траектории полетел за шиворот вратарю гостей Пепе Рейне.

Видео гола Ярмоленко:

Yarmolenko’s equaliser ‘Don’t show him inside’ Is that his last contribution in a WH shirt or is he off this summer? pic.twitter.com/t8DhWxE54E — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 26, 2020

Пепе Рейна остался не у дел после удара украинца

Результат этой встречи был не важен для Вест Хэма, который ранее обеспечил себе сохранение прописки в АПЛ, а вот для бирмингемцев этот поединок был решающим. Ничья все-таки позволила Астон Вилле спастись и остаться в АПЛ в следующем сезоне.

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