Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола

На 84-й минуте Джек Грилиш забил за Астон Виллу. А уже через минуту Ярмоленко восстановил паритет. Украинец получил мяч на фланге после длиннющей диагонали от партнера. Затем в своем стиле сместился в центр и мощно пробил - мяч рикошетом от защитника по замысловатой траектории полетел за шиворот вратарю гостей Пепе Рейне.
Видео гола Ярмоленко:
Yarmolenko’s equaliser
‘Don’t show him inside’
Is that his last contribution in a WH shirt or is he off this summer? pic.twitter.com/t8DhWxE54E
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 26, 2020
Пепе Рейна остался не у дел после удара украинца
Результат этой встречи был не важен для Вест Хэма, который ранее обеспечил себе сохранение прописки в АПЛ, а вот для бирмингемцев этот поединок был решающим. Ничья все-таки позволила Астон Вилле спастись и остаться в АПЛ в следующем сезоне.
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