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Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола

Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В воскресенье, 26 июля, состоялись матчи последнего 38-го тура АПЛ, в частности Вест Хэм принимал претендента на вылет Астон Виллу. Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершился ничьей 1:1. Спасительный для Молотобойцев гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

На 84-й минуте Джек Грилиш забил за Астон Виллу. А уже через минуту Ярмоленко восстановил паритет. Украинец получил мяч на фланге после длиннющей диагонали от партнера. Затем в своем стиле сместился в центр и мощно пробил - мяч рикошетом от защитника по замысловатой траектории полетел за шиворот вратарю гостей Пепе Рейне. 

Видео гола Ярмоленко:

Ярмоленко забил супергол в ворота Астон Виллы

Пепе Рейна остался не у дел после удара украинца

Результат этой встречи был не важен для Вест Хэма, который ранее обеспечил себе сохранение прописки в АПЛ, а вот для бирмингемцев этот поединок был решающим. Ничья все-таки позволила Астон Вилле спастись и остаться в АПЛ в следующем сезоне.

С итоговой турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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