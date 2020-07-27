Луческу нашел усиление для Динамо в Галатасарае

«Динамо» подпишет защитника «Галатасарая» Маркао.

Турецкие СМИ сообщают, что бразильский центральный защитник "Галатасарая" Маркао вскоре может перейти в киевское «Динамо».

24-летний защитник выступает за стамбульский клуб с 2019 года. До этого он играл в составе бразильских «Атлетико Гояненсе» и «Атлетико Паранаэнсе» и португальских клубов «Риу Аве» и «Шавиш».

В сезоне-2019/20 в активе Маркао 39 матчей во всех турнирах за «Галатасарай». Результативными действиями бразилец не отличился.

Напомним, «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, назначив на эту должность Мирчу Луческу. Киевляне в прошлом сезоне финишировали вторыми в УПЛ и сумели выиграть Кубок Украины.