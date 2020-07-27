Наставник Вест Хэма: Ярмоленко сделал это, он изменил ход игры

Специалист Дэвид Мойес доволен игрой украинского хавбека.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал выступление полузащитника Андрея Ярмоленко в матче 38-го тура АПЛ против Астон Виллы (1:1).

"Вы всегда рассчитываете, что футболист выйдет со скамейки и внесет изменения. Ярмоленко сделал это, он изменил ход игры. Андрей забил два важных гола в в последних матчах сезона (против Челси и Астон Виллы - прим. ред.). Думаю, что победа над Челси важнее, чем сегодняшний результат".

"В любом случае, футболисты показали хорошую игру против Челси, Норвича и Манчестер Юнайтед, когда это было очень нужно. За это они заслуживают большого уважения", - цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Напомним, что в сезоне-2019/20 АПЛ 30-летний хавбек провел 23 матча за Вест Хэм во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил самую высокую оценку в команде за матч с Астон Виллой.