Динамовец бросил вызов известному комментатору (Видео)

Украинский полузащитник Динамо, который несколько прошлых сезонов провел в луганской Заре, опубликовал на своей страничке в Instagram челлендж, адресованный известному футбольному блогеру и комментатору Роману Бебеху.

По замыслу Богдана Бебех должен исполнить финт "радуга"и забросить мяч в баскетбольную корзину. А во втором варианте комментатору нужно сначала попасть в щит, а затем головой переправить круглого в корзину.

"Прошлый раз Роман Бебех ошибся , посмотрим сейчас зайдет ли", - написал Леднев в посте.

Ранее Бебех опубликовал интервью с Ледневым на Youtube-канале Бомбардир:

Ранее сообщалось, что известный комментатор Виктор Вацко отправился путешествовать Украиной.