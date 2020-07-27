Динамовец бросил вызов известному комментатору (Видео)

По замыслу Богдана Бебех должен исполнить финт "радуга"и забросить мяч в баскетбольную корзину. А во втором варианте комментатору нужно сначала попасть в щит, а затем головой переправить круглого в корзину.
"Прошлый раз Роман Бебех ошибся , посмотрим сейчас зайдет ли", - написал Леднев в посте.
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Прошлый раз @rbebekh ошибся , посмотрим сейчас зайдёт ли #433
Ранее Бебех опубликовал интервью с Ледневым на Youtube-канале Бомбардир:
Ранее сообщалось, что известный комментатор Виктор Вацко отправился путешествовать Украиной.