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Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)

Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Криштиану Роналду любит отмечать победы в кругу любящей семьи.

Криштиану Роналду во вчерашнем матче с Сампдорией помог Ювентусу завоевать девятое чемпионство в Италии подряд (второе для португальца, - прим. ред.). Роналду в этом матче забил победный гол

На следующий день после победы КриРо отправился с семьей отмечать победу на яхте.

"Нет ничего лучшего, чем праздновать свои победы вместе с теми, кто любит тебя", - написал чемпион Европы-2016 года у себя на страничке в Instagram, прикрепив семейное фото с отдыха.

 
 
 
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LA FAMIGLIA CAMPIONE! Nothing better than celebrate your victories with the ones you love

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее сообщалось. что девушка Криштиану Джорджина Родригес продемонстрировала бриллиант, который подарил ей футболист.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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