Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)

Криштиану Роналду во вчерашнем матче с Сампдорией помог Ювентусу завоевать девятое чемпионство в Италии подряд (второе для португальца, - прим. ред.). Роналду в этом матче забил победный гол.
На следующий день после победы КриРо отправился с семьей отмечать победу на яхте.
"Нет ничего лучшего, чем праздновать свои победы вместе с теми, кто любит тебя", - написал чемпион Европы-2016 года у себя на страничке в Instagram, прикрепив семейное фото с отдыха.
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LA FAMIGLIA CAMPIONE! Nothing better than celebrate your victories with the ones you love
Ранее сообщалось. что девушка Криштиану Джорджина Родригес продемонстрировала бриллиант, который подарил ей футболист.