Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)

Криштиану Роналду любит отмечать победы в кругу любящей семьи.

Криштиану Роналду во вчерашнем матче с Сампдорией помог Ювентусу завоевать девятое чемпионство в Италии подряд (второе для португальца, - прим. ред.). Роналду в этом матче забил победный гол.

На следующий день после победы КриРо отправился с семьей отмечать победу на яхте.

"Нет ничего лучшего, чем праздновать свои победы вместе с теми, кто любит тебя", - написал чемпион Европы-2016 года у себя на страничке в Instagram, прикрепив семейное фото с отдыха.

Ранее сообщалось. что девушка Криштиану Джорджина Родригес продемонстрировала бриллиант, который подарил ей футболист.