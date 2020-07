"Россонери" представили новую форму. Несколько футболистов снялись в клипе, среди которых Златан Ибрагимович, который недавно решил остаться в клубе.

Красно-черные сохранили цвета новой формы, но добавили узор, схожий на знаменитый Миланский собор Duomo.

Собственно, весь клип и снимался в окрестностях собора.

#ThisIsMilan. And this is our new kit

— AC Milan (@acmilan) July 28, 2020