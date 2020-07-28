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СМИ: Луческу взял в Динамо помощников из Румынии

СМИ: Луческу взял в Динамо помощников из Румынии
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Мирча Луческу определился с помощниками в тренерском штабе киевского "Динамо".

Новоиспеченный главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) румынский специалист Мирча Луческу определился с двумя помощниками в тренерском штабе "бело-синих".

Об этом сообщает портал Gianlucadimarzio.com.

По информации источника, в тренерский штаб Луческу в "Динамо" войдет итальянец Диего Лонго, который работал в бухарестском "Рапиде", а также в сборной Румынии. Кроме того, Луческу будет помогать Эмиль Карас, ранее работавший с Даном Петреску в национальной команде Румынии. Предыдущим клубом Эмиля Караса был "Аль Араби" из Катара.

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Напомним, сегодня Луческу прибыл в Киев и должен приступить к работе в столичном "Динамо".

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Все по теме:

Мирча Луческу, Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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