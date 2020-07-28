СМИ: Луческу взял в Динамо помощников из Румынии

Мирча Луческу определился с помощниками в тренерском штабе киевского "Динамо".

Новоиспеченный главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) румынский специалист Мирча Луческу определился с двумя помощниками в тренерском штабе "бело-синих".

Об этом сообщает портал Gianlucadimarzio.com.

По информации источника, в тренерский штаб Луческу в "Динамо" войдет итальянец Диего Лонго, который работал в бухарестском "Рапиде", а также в сборной Румынии. Кроме того, Луческу будет помогать Эмиль Карас, ранее работавший с Даном Петреску в национальной команде Румынии. Предыдущим клубом Эмиля Караса был "Аль Араби" из Катара.

Напомним, сегодня Луческу прибыл в Киев и должен приступить к работе в столичном "Динамо".