Чигринский подписал новый контракт с АЕКом (Фото)

Футбольный агент Александр Панков сообщил, что АЕК подписал третий за четыре года контракт с украинским защитником Дмитрием Чигринским.

"Димитрис добро пожаловать в семью АЕК. Подписали третий контракт за четыре года с этим греческим клубом. За это время было чемпионство, группа Лиги чемпионов, группа Лиги Европы и очень надеюсь что 30 августа будет Кубок Греции. Уж очень хочется увидеть этот трофей в твоих руках", - написал агент футболиста Александр Панков у себя на страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с Чигринским.

Напомним, будущее в АЕКе для украинца было под большим вопросом. Румынский Стяуа серьезно интересовался бывшим игроком сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Луческу провел первую тренировку в качестве главного тренера Динамо.