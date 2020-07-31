Чигринский подписал новый контракт с АЕКом (Фото)

"Димитрис добро пожаловать в семью АЕК. Подписали третий контракт за четыре года с этим греческим клубом. За это время было чемпионство, группа Лиги чемпионов, группа Лиги Европы и очень надеюсь что 30 августа будет Кубок Греции. Уж очень хочется увидеть этот трофей в твоих руках", - написал агент футболиста Александр Панков у себя на страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с Чигринским.
Напомним, будущее в АЕКе для украинца было под большим вопросом. Румынский Стяуа серьезно интересовался бывшим игроком сборной Украины.
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Димитрис добро пожаловать в семью «АЕК» Подписали контракт за года с этим греческим клубомЗа это время было «Чемпионство», «Группа Лиги Чемпионов», «Группа Лиги Европы» И очень надеюсь что августа будет «Кубок Греции» Уж очень хочется увидеть этот трофей в твоих руках
Ранее сообщалось, что Луческу провел первую тренировку в качестве главного тренера Динамо.