Аталанта - Интер: где и когда смотреть решающий матч Серии А

Сегодня, 1 августа, состоятся несколько матчей 38-го тура чемпионата Италии по футболу, в частности в центральном поединка игрового дня сыграют Аталанта и Интер. Встреча пройдет на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Обе команды ведут упорную борьбу между собой и Лацио за "серебро" чемпионата Италии. По итогам 37-и туров Интер с 79 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А, а у Аталанты (3-е место) и Лацио (четвертое место) - по 78 очков. Победитель сегодняшнего матча в Бергамо займет итоговое второе место в национальном первенстве.

Посмотреть матч Аталанта - Интер можно будет по телеканалу "Футбол 1", а также на стриминговом сервисе oll.tv.

Напомним, ранее Аталанта переиграла Парму благодаря голу украинца Малиновсокго, а Интер обыграл Наполи.