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Ибрагимович продолжает покорять Серию А

Ибрагимович продолжает покорять Серию А
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович покорил очередное достижение в Серии А.

Форвард во вчерашнем матче с Кальяри забил второй мяч своей команды, что стало 10-м взятием ворот для Ибры в текущем сезоне чемпионата Италии. Таким образом, Златан стал самым возрастным бомбардиром, забивающим 10 голов во внутреннем первенстве Италии за кампанию. Это достижение покорилось легендарному шведу в возрасте 38 лет и 302 дней.

Отметим, в этом поединке Ибра мог забивать и раньше, однако не реализовал пенальти - блестящим сейвом отметился Алессио Краньо.

Игра с Кальяри носила символический характер, ведь Милан за тур до конца гарантировал себе участие в квалификации Лиги Европы 2020/21. 

Ранее сообщалось, что Россонери представили новую форму.

 

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Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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