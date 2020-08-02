Ибрагимович продолжает покорять Серию А

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович покорил очередное достижение в Серии А.

Форвард во вчерашнем матче с Кальяри забил второй мяч своей команды, что стало 10-м взятием ворот для Ибры в текущем сезоне чемпионата Италии. Таким образом, Златан стал самым возрастным бомбардиром, забивающим 10 голов во внутреннем первенстве Италии за кампанию. Это достижение покорилось легендарному шведу в возрасте 38 лет и 302 дней.

Отметим, в этом поединке Ибра мог забивать и раньше, однако не реализовал пенальти - блестящим сейвом отметился Алессио Краньо.

Игра с Кальяри носила символический характер, ведь Милан за тур до конца гарантировал себе участие в квалификации Лиги Европы 2020/21.

Ранее сообщалось, что Россонери представили новую форму.