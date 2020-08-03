Арсенал предложил сумасшедший контракт звезде клуба

"Канониры" близки к завершению сделки с габонским форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Лондонский "Арсенал" изъявил желание подписать новое соглашение с габонским форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Как сообщает столичный источник The Mirror, лондонцы готовы предложить своему лидеру контракт на три года с зарплатной ведомостью в 250 тысяч фунтов в неделю. Отметим, что текущий контракт габонца подходит к концу в июне 2021 года. По нему он получает 180 тысяч.

В сезоне-2019/20 Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл за "Канониров" 44 матча, на его счету 29 точных выстрелов и 3 результативных передачи.

Напомним, что звездный форвард стал лучшим голеадором среди игроков АПЛ с февраля 2018. В последнем матче сезона Арсенал завоевал Кубок Англии, а Обамеянг не удержал кубок в руках, разбив его в дребезги.