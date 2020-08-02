Обамеянг разбил Кубок Англии (Видео)

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг надолго запомнит празднование после победы в финале Кубка Англии-2020.

Вчера, 1 августа, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финальный матч Кубка Англии-2020 Арсенал - Челси. Минимальную победу со счетом 2:1 в решающей встрече благодаря дублю Пьер-Эмерика Обамеянга одержали Канониры.

Герой финала так радовался победе, что уронил трофей перед совместным победным фото. Однако такой инцидент никак не мог омрачить праздник для игроков и болельщиков команды. В итоге со второй попытки габонец триумфально поднял трофей.

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов у себя на страничке в Instagram прокомментировал данное происшествие, прикрепив видео "подвига" Обамеянга.

"Ярчайшая церемония Кубка Англии. Обамеянг уронил сначала Челси, а затем и сам кубок! Истерика у всех", - написал Денисов.

Ранее сообщалось, что Обамеянг забил ударом через себя в последнем туре АПЛ.

Напомним, футболисты Зенита разбили Кубок России.